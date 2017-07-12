15 Temmuz'un kahramanları: Fahrettin Yavuz

Fahrettin Yavuz, 35 yaşında iki çocuk babasıydı. TRT'nin Harbiye'deki binasını darbecilerden kurtarmak için yola çıktı ve vatanı için şehit oldu.
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