15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın'ın adı havalimanına verildi

Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Bülent Aydın'ın adının verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi
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Kararda, havalimanının adının "Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı" olarak değiştirildiği belirtildi.
Söz konusu karar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 20 Şubat 2017 tarihli ve 15143 sayılı yazısı üzerine aynı tarihte Bakanlar Kurulunca alınmıştı.
"15 Temmuz'un ilk şehidi" Bülent Aydın
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Genelkurmay Karargahında şehit olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi, hazırlanan çatı iddianamesinde "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı.