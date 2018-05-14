15 Temmuz'un acılı annesinin buruk Anneler Günü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Mehmet ve Hakan Gülşen'in annesi, Lütfi Gülşen'in kayınvalidesi Muzaffer Gülşen, evlatlarının yokluğunu derinden hissettiği Anneler Günü'nü buruk geçirdi.

15 Temmuz gecesi darbeye karşı koymak için Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Mehmet Gülşen, kardeşi Hakan Gülşen ile iki kardeşin kuzeni ve eniştesi Lütfi Gülşen, darbeciler tarafından F16'dan atılan bombayla şehit olmuştu.

İki oğlu ve damadı 15 Temmuz'da şehit düşen 88 yaşındaki anne Muzaffer Gülşen, Anneler Günü'nde oğullarını hasret ve gözyaşıyla andı.

Anne Gülşen, 15 Temmuz'da yaşananları bir türlü unutamadığını belirterek, acı haberi aldığında çok ağladığını anlattı. Gülşen, "Şehit oğlumun kızları, 'Biz dayanırız ama babaannem nasıl dayanacak.' diyorlarmış. İnsan dayanıyor bir şekilde. Bağırdık, çağırdık haberini aldığımızda ama bir çaresi yok. Hayat devam ediyor." dedi.

Günlerinin ağlayarak ve oğullarına dua ederek geçtiğini dile getiren Gülşen, kalan üç çocuğunun ve torunlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

"Acıları büyük kendileri kayıp"

"Acının yerini bir şey tutmuyor. Çocuklarımı çok emek vererek büyüttüm." diyen Gülşen, "Anneler Günü'nde çok ağladım. Her Anneler Günü'nde yanıma gelirlerdi. Torunlarım, gelinlerim geldi bu defa. Oğullarımı çok özledim. Bir gün oğullarım Anneler Günü'nde çiçek alıp gelmişlerdi, kutlamışlardı. Ölmeden bir gün önce küçük oğlum türbeye götürdü. Ayağımın altını kaldırır 'Cennet anayla babanın ayaklarının altında.' derdi." diye konuştu.

Evlat acısıyla geçen günleri anlatırken duygusal anlar yaşayan Gülşen, şöyle konuştu:

"Torunlarım gelirler ihtiyacım var mı sorarlar. Onlar gelip giderler ama acı seninle kalıyor. Oğullarım, düşmanın ateşine yandılar gittiler. Acıları büyük kendileri kayıp. Elimden gelen duayı yapıyorum. Günler geçiyor, hayat devam ediyor. Yavrularımı vatana şehit verdim. Vatan sağ olsun. Analıktan zor hiçbir şey yok. Allah analara sabır versin, böyle acıyı da kimseye göstermesin. Biri değil üçü gitti. Evlat acısı çok zor. Ciğerim yandı. Nasıl dayanıyorum bilmiyorum."

Kaynak: AA