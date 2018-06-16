15 Temmuz'u sahte belge ile manipüle etmeye çalışan şahıs yakalandı

Sosyal medyada sahte belgelerle, "15 Temmuz darbe girişiminin gerçek olmadığı" yönünde ve darbeye karşı koyan vatandaşları aşağılar şekilde paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün seçime bir hafta kala manipülasyon uygulamaya çalıştığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, sahte belgeyi yayımlayan FETÖ'cü İzzet Aşkar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu montajı/sahtekarlığı yaparak 15 Temmuz günü vatan, millet sevdasıyla kurtuluş mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızı aşağılayan İzzet Aşkar isimli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatılmıştır. pic.twitter.com/sFU8X9I6rO — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 16 Haziran 2018

FETÖ ilişkisi olduğu düşünülen İzzet Aşkar tarafından hazırlanan sahte belgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı ve Cumhurbaşkanlığı makamı kullanılarak, darbede görev alanlar, Mit Müsteşarlığı’na 15 Temmuz’dan önce görevlendirilmiş gibi gösterildi.

Kaynak: TRT Haber