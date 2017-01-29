15 Temmuz’u en iyi anlatan öğrenciler ödüllendirilecek

Öğrencilere 15 Temmuz’u anlatmaya yönelik yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Darbenin sebep olduğu travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak, gençleri bilinçlendirmek için Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği (TDED) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Dil Kurumu (TDK) ortak bir çalışmaya imza atacak. Bu kapsamda Türkiye genelindeki resmî ve özel tüm ortaöğretim öğrencileri “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi” konulu yarışmada deneme, hikâye ve şiir alanlarında yarışacak. Yarışmaya öğrenciler tek bir eserle, bir sınıftan ise en fazla 3 eserle başvuru alınacak.

Öğrenciler “www.tded.org.tr” internet adresinden indirecekleri başvuru formu ile 15 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek. Dereceye giren öğrencilerden birinciye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezisine katılma fırsatı verilecek. Birinci ayrıca 15 bin TL ödülün sahibi olacak. İkinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL alacak. Dereceye giren ilk 3 öğrenci ayrıca TDK, TDED kitapları ile dergi aboneliğine sahip olacak.

Ödül töreni ise Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.