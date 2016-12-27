'15 Temmuz'daki direnişin başka örneği yok'

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Bir Milletin Dirilişini Anlatıyor" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da millet olmayı tekrar kazandığını söyledi.

O tarihte milletin direndiğini, şimdi de dirilişini gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Yarar, şöyle devam etti:

"15 Temmuz bitmedi çünkü 15 Temmuz, ihanet sürecinin yalnızca küçük bir halkası. Aynı 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta olduğu gibi darbe girişimi de sürecin bir parçasıydı. Bugün, İstanbul'da ve Kayseri'de patlayan bombalar, ekonomik anlamda bizi tuzağa çekmeye çalışanların yapmış olduğu komplolar... Sizce süreç bitmiş gibi gözüküyor mu? İhanetin boyutunda küçük de olsa bir değişme yok. Bunu engellemek istiyorsak, direnişi dirilişe çevireceksek, hep beraber uyanık olarak çevireceğiz."

'Halkın kenetlenmesi sayesinde başaramadılar'

Halkın 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı gösterdiği direnişin başka bir örneğinin olmadığına dikkati çeken Yarar, darbelerin dünyada birçok ülkede denenip başarıldığını, Türkiye'de ise halkın kenetlenmesi sayesinde başarılamadığını dile getirdi.

Yarar, 15 Temmuz'un sıradan bir gün olmadığına işaret ederek, "15 Temmuz, bu ülke tarihinde önümüzdeki yıllarda 'Biz bir darbeyi engelledik' diyen neslin günü olacak. Biz 15 Temmuz'u anlatmıyoruz, 15 Temmuz sürecindeki ihanetleri ve hala devam eden ihanetleri anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz'da zoru başardık. Tankların, uçakların önüne çıkmak o kadar kolay bir şey değil." diye konuştu.

Dış güçlerin, Türkiye'yi Suriye gibi iç savaşa sürüklemek istediğini ve ülkede mezhep kavgaları çıkarmaya çalıştığını anlatan Yarar, Türk halkının hiçbir zaman mezhep kavgasına girmeyeceğini belirtti.

Uşak Valisi Ahmet Okur ise 15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Vatanına ihanet eden, milletine acımasızca kurşun sıkan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini bildiren Okur, bu ülkeyi kimseye böldürmeyeceklerini ifade etti.

Konferans sonunda Vali Okur, 1977-1978 döneminde Uşak'ta Gazi Mustafa Kemal İlkokulundan mezun olan Mete Yarar'a mezuniyet belgesini, Belediye Başkanı Nurullah Cahan da Uşak kilimi hediye etti. AA