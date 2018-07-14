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15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında pazar günü saat 06.00'dan pazartesi 06.00'ya kadar ulaşım ücretsiz olacak.

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15 Temmuzda toplu ulaşım ücretsiz

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek. Belediyeler ve bağlı kuruluşlar da destek için toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlardan, 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 arası toplu taşıma ücreti alınmayacak. 

Kaynak: AA 

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