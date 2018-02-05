15 Temmuz'da Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada ilk duruşma

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 62 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Bazı katılanlar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, katılan Alper Güler’in ifadesinin alınmasıyla devam ediyor.

187 asker yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeler'i ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylara yer veriliyor.

İddianamede, biri polis 6 kişinin şehit edilmesi, 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 subay, 178 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er olmak üzere 184'ü tutuklu 187 asker "sanık", 118 kişi "mağdur-müşteki" sıfatıyla bulunuyor.

Darbeci askerlerin Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan İstanbul'a intikal ederek, Tuzla Orhanlı Gişeler ile Sultanbeyli / Mehmetçik Vakfı bölgelerinde faaliyet gösterdikleri anlatılan iddianamede, Orhanlı Gişeleri'nde darbecilerin tüm uyarılara rağmen teslim olmadıkları, bölgede görev alan kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri belirtiliyor.

Söz konusu çatışma sırasında darbeci subaylar Binbaşı Ferhat Günay ve Teğmen Emre Demirbilek'in etkisiz hale getirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, bazı sanıkların ise "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, cebir ve tehdit kullanarak, silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişileri özgürlüklerinden yoksun kılma, mala zarar verme, iştirak halinde kamu malına zarar verme" suçlarından 10 yıl ila 5 kez müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Dava dosyaları ayrılmıştı

Mahkemece, yargılama konusunun iki ayrı olay olduğu, birbirleriyle bağlantısının bulunmadığı, davaların Orhanlı Gişeler ve Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı olarak bilindiği kanaatine vararak, yargılamanın etkin ve hızlı yürütülmesi, müşteki ve tanıklarla delillerin bir bütün olarak ayrı dosya içerisinde değerlendirilmesi için 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci 121 sanığın bulunduğu "Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı" olarak bilinen olaylarla ilgili bir önceki duruşma tefrik kararı vermişti.

Dosyaların ayrılmasıyla ''Orhanlı Gişeler'i olarak bilinen dosyada, 62'si Hava Harp Okulu öğrencisi 66 sanık bulunuyor.

Kaynak: AA