15 Temmuz’da milletin mücadelesine katılarak şahit oldular

Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Türkiye'de öğrenim gören ve 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine tanıklık eden uluslararası isimler o gece yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de İnşaat Mühendisliği öğrenimi gördükten sonra ülkesine dönen Musa Hicazi, 15 Temmuz gecesi tankları yollarda görünce arkadaşları tarafından arandığını söyledi. Arkadaşlarına darbenin başarılı olmayacağını, Türklerin buna izin vermeyerek tankların karşısına çıkacağını anlatan Hicazi, "Ben arkadaşlarıma 'Türkler tankların içine girecek' demiştim. Siz tankların içine değil altına girdiniz." şeklinde konuştu.

"Bu adam ayakta ölür, şehit olur ama asla kaçmaz"

Filistinli Hicazi, yabancı kaynaklı televizyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini terkedeceği yönünde haberlerin çıktığını hatırlatarak, yakınlarıyla aralarında geçen telefon konuşmasını şöyle anlattı:

"Biz bu yabancı kaynaklı televizyonların izlenilmemesini söyledik. Çünkü bu adam ayakta ölür, şehit olur ama asla ülkesini bırakıp gitmez. Ardından tekbirler başladı. Televizyona bakınca Uzun Adam'ın konuştuğunu gördük. Ardından arabalar yollara çıktı. 'Türkiye, Türkiye' diye slogan atmaya başladılar. Hamdolsun başaramadılar ve başaramayacaklar."

"Türkçe bilmeseydim ülkeme doğru haberleri anlatamazdım"

Gazi Üniversitesi'nde İletişim eğitimi aldıktan sonra şu an Moğolistan Devlet Televizyonu Direktörü görevinde bulunan Gandiimaa Rentsendorj da o gece yaşadıklarının gazetecilik hayatındaki en önemli olaylardan biri olduğunu söyleyerek, Batı medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çıkan yalan haberler konusunda ülkesine doğru bilgilendirme yapmaya çalıştığını söyledi.

Rentsendorj, "Batı medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya uçtu diye bir sürü haberler vardı. Batı medyası ile Türk medyasının yayınladığı haberler aynı değildi. Moğolistan medyasında gerçeği söyleyen tek gazeteci ben oldum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eğitim alması sebebiyle Türkçe'yi iyi bir şekilde öğrendiğini ve Moğolistan medyasındaki Türkçe bilen tek gazeteci olduğunu aktaran Rentsendorj, "Ben Türkçe öğrenmeseydim biz sadece BBC'nin ve AP'nin verdiği haberleri takip ederdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Mahalle sakinleri sokağa çıkınca cesaretlendik"

ODTÜ'de eğitim alan Filistinli Bilal Salaymeh, 15 Temmuz gecesi Ankara’da olduğunu ve Ortadoğu'dan gelen biri olarak darbe kelimesini daha önce duyduğunu ve endişelendiğini söyledi. Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelere göre daha demokratik bir ülke olması nedeniyle böyle bir olayı beklemediklerini ifade eden Salaymeh, darbe girişimini duyunca aklına ilk olarak Mısır'daki darbenin geldiğini aktardı.

Salaymeh, o gece yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Başta biraz umutsuzluğa kapıldım diyebilirim ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan önce ve sonra bütün mahalle sakinlerini sokağa çıkması beni ve arkadaşlarımı cesaretlendirdi. Biz de dışarı çıkarak Dikimevi'ne doğru yürümeye başladık. Önümüzde askerlerin içinde olduğu bir tank gördük. İnsanlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını takip ediyordu" dedi.

"Türk halkı Müslümanları cesaretlendirdi"

Bütün Müslüman aleminin o gece Türkiye'yi takip ettiğini söyleyen Salaymeh,

"Türkiye Müslümanlar bir umuttu. Arap Baharı'ndan sonra yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye bir istikrar adası olarak görülüyordu. O gece Türkiye'ye dualar edildi. Beni arayanlar Türk halkıyla beraber olduklarını söylediler. Türklerin gösterdiği cesaret onları da cesaretlendirdi. İnsanlar hala halk iradesinin tecelli edebileceğine Türkiye sayesinde inandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber



