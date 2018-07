15 Temmuz'da iki kardeş gazi babaları şehit oldu

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Jandarma Genel Komutanlığı önüne gidenler arasında yer alan baba Tehvit Akkan şehit olurken, oğulları Nahit ve Emrah Akkan yaralandı.

Şehit Tevhit Akkan'ın oğulları o gece yaşadıklarını ve geçen iki yıllık süreci anlattı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından sokağa çıktıklarını söyleyen Nahit Akkan, şunları söyledi:

"Aklımızda Genelkurmay Başkanlığı’na gitmek vardı ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarında 2 tane tank gördük. Önlerinde durduk, üzerimizden ateş etmeye başladılar. Biz ilerlemek istedik ama 20-30 kişilik kalabalık bir grup olduğunu gördük, hemen araçtan inip yanlarına gittik. Önce babamız inmişti. Yürürken bir polis aracının ateş edilerek tekerlerinin vurulduğunu gördük, yanındaki polisler yaralıydı, uçaklar üzerimizden sorti yapıyor bir taraftan da sürekli mermi sesleri duyuyorduk."

Gazi Nahit Akkan önündeki bir gencin tanklara doğru koşması üzerine kendisinin de onun arkasından gittiğini belirterek, "Kardeşlerimin ve babamın arkamdan geldiğini bilmiyordum. Tankın önüne gittiğimizde nizamiyeden sivil bir adamın gelip 'asker görevinizi yapın' dediğini duydum. Ondan sonra üzerimize sol tarafımızdan mermi yağmaya başladı. Ben orada yüzümden yaralandım, kardeşim karnından mermi yemiş yere düşmüştü, ayağa kalkıp arka tarafta yerde yatan babamın yanına gittim, tanktaki askerlerden 'Arabayı alıp babamı hastaneye götüreyim' diye izin istiyorum, izin vermiyorlardı" dedi.

"Hastaneye gelen yaralıların hallerini unutamıyorum"

Olay anında önlerinden giden gencin de vurulduğunu söyleyen büyük kardeş Ferit Akkan, "Babamı ve kardeşlerimi arabaya götürdüm ama o an kendi acımıza düşmüştük, en büyük pişmanlığım o genci orada unutmak oldu. Ama sonra o gencin de sürünerek arabasına ulaştığını hastanede öğrendik" şeklinde konuştu.

Babası ve kardeşlerini hastaneye getirdikten sonra hastanede gördüklerinin gözlerinin önünden hiç gitmediğini belirten Ferit Akkan, "Babamı acil servise götürdüğümde can çekişiyordu, ona sürekli şehadet getirmesini söylüyordum, 'Benim söylediğimi tekrar et' diyerek telkinde bulunuyordum. Babamı kaybettiğimizi sabah saatlerinde söylediler. O gece hastaneye o kadar çok yaralı geliyordu ki gelen yaralıların hallerini unutamıyorum" dedi.

Yaralanan diğer kardeş Emrah Akkan ise o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben vurulduğumu hissetmedim olayın sıcaklığıyla. Bir ara nefesim kesildi, geçti sonra ama sonrasını hatırlamıyorum, bilincim kapanmış. Vurulduğumu 4 gün sonra hastanede öğrendim. 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldım."

"Yeni görüntülerde kendimizi gördük, o görüntülerde vurulanlar biziz"

Nahit Akkan, "Bir ay önce yeni bir görüntü düştü medyaya. Jandarma Genel Komutanlığı’nın önünde yaralanan 5 kişi var. Biz, o yeni görüntülerde kendimizi gördük, o görüntülerde vurulanlar biziz. Bunu henüz kimse bilmiyor. İlk kez söylüyoruz" diye konuştu.

"O geceden sonra kalbime bir rahatlama geldi"

Yaralanıp hastaneye geldikten sonra babasının şehit olduğu haberini alan Nahit Akkan, "Vurulan kardeşimin çocuğu olmuyordu, babamın şehadet haberini aldıktan sonra 'Bizden bir can aldın kardeşime bir tane can nasip et' diye dua ettim, şimdi 5 aylık bir kızı var. Ben de o gece vuruldum ama o geceden sonra kalbime bir rahatlama geldi, artık hep gülümsüyorum" dedi.

Nahit Akkan, o gece sokağa çıkarken tek arzularının hainleri durdurmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'dan sonra devletimiz hem şehit yakınlarına hem de gazilerine sahip çıkmıştır. Bizim hiçbir beklentimiz yoktu ama devletimizin en tepesindeki isim beni masasına oturtup kendi oğlu gibi bağrına bastı. Kardeşimiz, yoğun bakımda yatarken sağlık bakanımıza durumu bildirdik, sağ olsunlar bizi o günden sonra hiç yalnız bırakmadılar."

"Kontrollü darbe" diyorlar, bunu diyenlere ben hakkımı helal etmiyorum"

Geçen iki yıllık süreçte kendilerine en çok üzen durumun bazı insanların hala yaşadıklarına "tiyatro" demesi olduğunu söyleyen Ferit Akkan, "Bazı akrabalarımızdan bize 'Niye çıktınız' diye tepki gösterenler oldu. Babamız için taziyeye gelenlerden bazılarının bile bizim şahit olduğumuz bu olaylara 'tiyatro' demesi bizi kahrediyordu" dedi.

Bazı siyasetçilerin FETÖ sanıklarını koruyan açıklamalar yapmasının da üzücü olduğunu belirten Ferit Akkan, "Darbe girişiminin ardından bazı siyasetçilerin '15 Temmuz değil, 20 Temmuz OHAL darbesidir' şeklindeki konuşmaları darbecileri koruyor. 'Kontrollü darbe' diyorlar. Bunu diyenlere ben hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Darbeyi planlayan ve etkin rol olan kişilerin idamını istiyorum"

Şehit yakını ve gaziler olarak taleplerini de dile getiren Nahit Akkan, şöyle devam etti:

"Ben karıncayı bile incitmekten korkarım ama bu darbeyi planlayanların, beyin takımının ve sahada etkin rol alan kişilerin idamını seyretmek istiyorum. İnsanların üzerine tepeden bombalar atan bu hainlerin cezası idamdan başka ne olabilir?"

