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Buradasınız : » » 15 Temmuz'da görevini yerine getirmeyen polisler hakkında savcılık mütalaası açıklandı

15 Temmuz'da görevini yerine getirmeyen polisler hakkında savcılık mütalaası açıklandı

15 Temmuz darbe girişiminde görev yerlerine gitmeyen ve bozgunculuk yapan polis memurlarının yargılandığı davada savcılık müebbet hapis istedi.

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15 Temmuzda görevini yerine getirmeyen polisler hakkında savcılık mütalaası açıklandı

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddiasıyla 6'sı tutuklu 20 polisin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 5 sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmeye yardım etmek" suçundan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

7 sanığın "görevi ihmal" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından 16'şar yıla, bir sanığın da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, 2 sanığın beraatine hükmedilmesi istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 29 polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 

Yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak önceki ara kararlardan vazgeçen mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik bazı talepleri reddetti.

Tutuklu sanıkların bu hallerini devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, fetö, 15 temmuz
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