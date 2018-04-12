  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.095
    EURO 5.049
  • BIST 110017.47
    ALTIN 176.834
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 15 Temmuz Şehitlerinin defnedildiği alan "şehitlik" oldu

15 Temmuz Şehitlerinin defnedildiği alan "şehitlik" oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alan "şehitlik" olarak tescillendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
15 Temmuz Şehitlerinin defnedildiği alan &quot;şehitlik&quot; oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alan "şehitlik" olarak tescillendi.

Meclis toplantısının 4. birleşimi, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki teklif gündeme geldi. Teklifin yer aldığı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul'da defni istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Edirnekapı metro durağı yakınındaki mezarlık alanı şehitlik olarak tescil edildi.

Ayrıca şehitliğin 25 yıl süreyle İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şehitlik, 15 temmuz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER