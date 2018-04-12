15 Temmuz Şehitlerinin defnedildiği alan "şehitlik" oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alan "şehitlik" olarak tescillendi.

Meclis toplantısının 4. birleşimi, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki teklif gündeme geldi. Teklifin yer aldığı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul'da defni istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Edirnekapı metro durağı yakınındaki mezarlık alanı şehitlik olarak tescil edildi.

Ayrıca şehitliğin 25 yıl süreyle İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA