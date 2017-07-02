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15 Temmuz şehitleri için hatim organizasyonu yapılacak

Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim organizasyonu gerçekleştirecek.

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15 Temmuz şehitleri için hatim organizasyonu yapılacak

Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu, Türkiye genelinde oluşturduğu hatim koridoru vasıtasıyla 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların ruhları için hatim organizasyonu düzenledi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılacak organizasyon, sosyal medyada yankı uyandırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde, vatandaşlar tarafından okunacak binlerce hatim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılacak hatim duası ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına hediye edilecek.

Hatim organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar, "www.asiminnesli.gen.tr" ile "www.asımınnesli.com" web sayfalarından, "turkiye@asiminnesli.gen.tr" ve "hatim@asiminnesli.gen.tr" adreslerden ve "05442277397" nolu hatta Whatsapp yoluyla ulaşarak okudukları hatimleri bağışlayabilecek.

Etiketler: 15 temmuz şehitleri, hatim organizasyonu
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