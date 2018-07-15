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15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutuldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarken şehit olanlar için 81 ildeki vakıf camilerinde mevlit okuttu.

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15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutuldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da düzenlediği mevlit programı, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde yapıldı.

Öğle namazı öncesinde başlayan program kapsamında, Kuranı Kerim'den şehitlik mertebesiyle ilgili ayetler okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlidin ardından dualar edildi. Öğle namazı sonrasında da cami bahçesine vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü, vatandaşların 15 Temmuz'da demokrasi için büyük mücadele örneği gösterdiği ve hainleri püskürttüğünü belirterek, "Hem ecdadımızın hatıraları canlansın hem de şehitlerimizin ruhu şad olsun diye düzenlediğimiz etkinliğe vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun ediyor" dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğü de, Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda vatandaşlara yemek dağıttı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vakıflar Genel Müdürlüğü, mevlit, 15 temmuz
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