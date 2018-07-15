15 Temmuz şehitleri 2 bin 700 rakımda anıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün (GÜDAK) düzenlediği etkinliğe 38 kişi katıldı.

Trabzon ve Gümüşhane'den katılımcıların olduğu grup, yaklaşık bir saatlik zorlu yolculuğun ardından Torul ilçe sınırları içindeki Abdal Musa Dağı'nın eteklerinde bulunan tabiat parkına gitti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla göl kenarındaki kamp alanında Türk bayrağı açan grup, sprey boya ile taş üzerine bayrak çizip altına "15 Temmuz" yazdı.

2 bin 700 rakımda 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çektiler

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Yılmaz Şahin, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek ve şehitlerin aziz hatırasını yad etmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

2 bin 700 rakımlı Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda kamp kurduklarını belirten Şahin, "Burada hem 15 Temmuz şehitlerimizi hem de Rus işgali sırasında Artabel Dağı'nda yaşamını yitiren askerlerimizi anacağız" dedi.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise, 15 Temmuz'u 2. yıl dönümünde hatırlamak ve hatırlatmak istediklerini ifade ederek, "Çok zorlu bir parkurun ardından tabiat parkına ulaştık. Bulunduğumuz alanın hemen üst tarafında Ahtabur göllerimiz var. O bölgede de bu ülke için şehit olan kardeşlerimiz var. Hem 15 Temmuz şehitlerimize hem de buradaki şehitlerimize dua ettik" diye konuştu.

Tabiat parkı alanında, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus işgaline karşı verdiği mücadeleden kalma siper, karargah ve şehit mezarları da var.

Kaynak: AA