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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerin isimleri okundu

Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu. Vatandaşlar her okunan isime "Burada" diyerek karşılık verdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 01:44





