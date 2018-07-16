15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerin isimleri okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüz binler İstanbul Şehitler Köprüsü'nde buluştu. Kırmızı beyaza bürünen köprüdeki programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine ait videoların gösterildiği, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda o gece şehit olan 251 kişinin isimleri tek tek okundu.
Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar her ismin ardından "Burada" diyerek karşılık verdi.
"Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler." ayetini hatırlatan yoklama, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.
Vatandaşlar yoklama alındığı sırada cep telefonlarının ışığını açarak göz kamaştırıcı bir görüntü oluşturdu.
Kaynak: TRT Haber