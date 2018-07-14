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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir araçta yangın çıktı. Yangına müdahale edilirken, köprü tek taraflı trafiğe kapatıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde otomobil yandı

15 Temmuz Şehitler Körpüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçen İ.A yönetimindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek yardım istedi.

Köprüde bulunan polislerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Yangında, otomobil tamamen yandı.

Bu sırada köprüde Avrupa'dan Asya'ya geçişte trafik akışı bir süre durduruldu.

Öte yandan Asya'dan Avrupa'ya geçen sürücülerin yangına bakmak istemesi köprüde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.  

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, İstanbul, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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