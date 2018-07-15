15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde insan seli

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ikinci yılında tüm Türkiye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri yapılıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinliklere katılmak isteyen binlerce vatandaş köprüye akın etti.

Köprü kırmızı beyaza büründü

Vatandaşlar saat 14.00'te trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki alana doğru geldi.

Ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Ellerinde Türk bayrakları

Tören öncesinde Ümraniye, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe civarından araç konvoyu oluşturuldu.

Bazı vatandaşlar da gruplar halinde ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar Altunizade'den köprü istikametine doğru ilerledi.

Binlerce vatandaş kol kola yürüyor

"Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar ise Beylerbeyi'nden köprüye doğru yürüdü.

Beşiktaş İskelesi'nden de vatandaşlar vapurla Üsküdar'a oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçti.

Trafik kilitlendi

Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Köprünün Altunizade tarafında yer alan arama noktalarından geçen vatandaşlar ise tören alanına girmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise koşarak alana ilerledi.

Yaşlı, genç, engelli herkes orada

Engelli bir kadın da tekerlekli sandalyeyle tören alanına gelenler arasındaydı.

Alanda bir grup genç 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halis Demir'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart taşıyor.

Sıkı güvenlik önlemleri

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve itfaiye araçları da konuşlandırıldı.

Ayrıca gelen vatandaşlara meyve suyu ve sandviç ikram ediliyor.

Pet şişelerin üzerinde anlamlı mesaj

Anma programına katılanlara üzerinde 15 Temmuz anısına özel logo bulunan su şişeleri dağıtılıyor.

Pet şişelerin üzerinde, "Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla." yazıyor. Türk Telekom ve Turkcell de alanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuyor. Kısıklı'ya çıkan yollar üzerinde de polis güvenlik noktaları oluşturdu.

Vatandaşlar Kısıklı'da toplanıyor

Kısıklı Meydanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Parkı'na gelen vatandaşlar da çimlerde oturarak bekliyor. Kurulan stantlardan da vatandaşlara yemek ikram ediliyor.

Vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun bulunduğu bölgede de toplanmaya başladı.

Kaynak: İHA, AA