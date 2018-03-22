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Buradasınız : » » 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mağdurlar konuşuyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mağdurlar konuşuyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği köprüdeki olaylarla ilgili, 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, müşteki beyanlarıyla devam ediliyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mağdurlar konuşuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 30. duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yaptığı duruşmaya, görüş günü olması nedeniyle 135 tutuklu sanıktan 46'sı getirildi. Çok sayıda müşteki ile taraf avukatları ve izleyiciler de duruşmaya katıldı.

Duruşma müşteki ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

424 müşteki yer alıyor

Darbe girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde, darbecilerin açtıkları ateş sonrası ikisi polis memuru ile aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da olduğu 34 kişi şehit olmuştu. Davada 424 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, darbe davası, darbe
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