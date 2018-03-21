15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mağdurlar konuşuyor

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 119 tutuklu sanık, çok sayıda müşteki ile taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Duruşma müşteki ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

424 müşteki yer alıyor

Darbe girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde, darbecilerin açtıkları ateş sonrası ikisi polis memuru ile aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da olduğu 34 kişi şehit olmuştu. Davada 424 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Kaynak: AA