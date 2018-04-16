15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında gerginlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylarla ilgili haklarında otuz yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 35. duruşması yapıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan duruşmaya 133 tutuklu sanık, bir tutuksuz sanıkla taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Olay tarihindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlendiği duruşmada, Süleyman Hilmi Otman tanık sıfatıyla ifade verdi. Otman, Yalova Hava Meydan Komutanlığında kampta olan Hava Harp Okulu öğrencilerini taşıyan otobüsün köprüye doğru yaklaştığını, otobüsü durdurmak için çok çaba sarfettiklerini, otobüs şoförünün ise kendilerinden kurtulup yola devam etmek için çok çabaladığını ifade etti.

"Yapmayın, etmeyin, alet olmayın"

Askerlerin köprüye geçip halka, sivil insanlara zarar vermemesi için uğraştıklarını anlatan Otman, otobüsün çekici aracına çarptığını ve öyle durabildiğini kaydetti.

O sırada otobüsün motorundan dumanlar yükselmesine karşın şoförün gitmeye çalıştığını dile getiren Otman, "Askerlere seslendik. 'Yapmayın, etmeyin, alet olmayın' dediğimiz halde köprüye doğru gitmeye çalışıyorlardı. Ellerinden silahı almak için çaba sarf etmemize rağmen çok direndiler. Israrla oraya gitme çabalarına anlam veremedik. Çok rahattılar. Şimdi burada duruşmada, görüntüleri film seyreder gibi seyrediyorlar" dedi.

Duruşmada gerginlik

Sanık avukatının, "Otobüsteki öğrencilerin, köprüdeki olayları görme imkanı var mıydı? sorusuna tanık Otman, “Hiçbir asker şoföre diyemedi mi, 'Biz bu halkı niye ezerek geçiyoruz'" diye cevap verdi.

Bunun üzerine sanık yakınlarının bulunduğu sıradan bir kişi, "Soruya cevap ver" şeklinde bağırdı. Müştekilerin ve izleyicilerin bu duruma tepki göstermesi üzerine yaşanan gerginlik sonrası tutuklu sanıklar, duruşma salonundan çıkarıldı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA