15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası 9 Ekim'de başlıyor

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davanın 9 Ekim'de başlayacağını belirterek, "Hiçbir parti, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin herkese ulaşmaya çalışarak vatandaşlarımızı duruşma salonlarına çağırıyoruz. Bunun her şeyden önce şehitlerimize ve gazilerimize karşı bir namus borcu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

15 Temmuz Derneğince, 15 Temmuz gazileri ile aralarında Cevat Olçok'un da bulunduğu şehit yakınlarının katımıyla, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda basın açıklaması yapıldı.

Şebik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 12 saat boyunca başka bir millete nasip olmayacak bir kahramanlık destanına şahitlik ettiğini dile getirerek, "Bugün artık bize bu felaketi yaşatan sütü bozuk mankurtlara, hain alçaklara hesap sorma ve bedel ödetme günüdür. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalkışmanın ilk dakikalarından itibaren ölüm kusmaya başlayan teröristler, 9 Ekim Pazartesi gününden itibaren adalet huzurunda hesap vermeye başlayacak." diye konuştu.

Pazartesi gününden itibaren Silivri'de duruşma salonundaki yerlerini alacaklarını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Şebik, dernek olarak davaların görülmeye başlandığı ilk günden bu yana sürekli kamuoyunda farkındalık oluşturmaya ve davaların takibini teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Şebik, şunları söyledi:

"Hiçbir parti, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin herkese ulaşmaya çalışarak vatandaşlarımızı duruşma salonlarına çağırıyoruz. Bunun her şeyden önce şehitlerimize ve gazilerimize karşı bir namus borcu olduğunu düşünüyoruz. O uğursuz geceden sonra 1 ay boyunca tuttuğumuz demokrasi nöbetleri ne kadar kıymetli ve ehemmiyetliyse işte bu davaların takip edilmesinin de o derece kıymetli ve ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz. Bu davaları hakkıyla takip vazifesi, aynı zamanda gelecek nesiller açısından da bizim omuzlarımızda bir vebaldir. Bu davalar sulandırılmamalı, sanıklar en ağır cezalarla tecziye edilmelidir ki bir daha memleketimizde hiç kimse böyle bir çılgınlığa cüret edememelidir. Evlatlarımıza cuntacıların istediği gibi at koşturduğu, tankların şehir merkezlerinde cirit attığı üçüncü sınıf harabe bir ülke bırakmak istemiyorsak, bugünden vazifemizin idrakinde olmalı ve bu davalara sahip çıkmalıyız."

Siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarını ve basını nefis muhasebesine davet eden Şebik, "Hep birlikte yeni bir heyecanla kenetlenelim ve milletçe bu mücadeleyi yürüten hakim ve savcılarımızın kaya gibi arkalarında durduğumuzu onlara hissettirelim." dedi.

Açıklamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda şehitler için dua edildi.

Davaya ilişkin bilgiye davanasahipcik.com adresinden ulaşılabiliyor.