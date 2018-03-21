15 Temmuz şehidinin gazi babasından duygulandıran mesaj

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önündeki helikopter saldırısı sonucu şehit olan yüksek ihtisas mühendisi Mehmet Şengül'ün Kıbrıs gazisi babası Fahrettin Şengül, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Şengül, küresel güçlerin Türkiye'yi bölmek için terör örgütlerini maşa olarak kullandıklarını söyledi.

Bu millete en büyük darbenin 15 Temmuz'da yapıldığını belirten Şengül, darbe girişiminin Türk milletinin güçlü iradesi sayesinde önlendiğini vurguladı.

"Amcam ve dedem de şehit"

Kendisinin de Kıbrıs gazisi olduğunu ifade eden şehit babası, "Oğlumun yanı sıra amcam ve dedem de şehit. Bu canları vatana seve seve feda ettik. Seve seve feda etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı canı gönülden desteklediğini belirten Şengül, "Şu an bir oğlum ve ben varım erkek olarak. Kızım, eşim ve oğlum ile Afrin'e gitmeye hazırız. Bu vatanı korumak için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diye konuştu.

"Asla bu ülkeyi bölemeyecekler"

Şengül, küresel ve emperyalist güçlerin Türkiye'yi zor düşürme çabalarının ters teptiğini ve asla bu emellerine ulaşamayacaklarını ifade ederek, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Türk milletini yenebilecek hiçbir kuvvetin olmadığını aktaran Şengül, şunları söyledi:

"Küresel güçlerin oyunları boşa çıkacak ve asla bu ülkeyi bölemeyecekler. Canlar feda ettik ama asla bayrağımızın inmesine, ezanımızın susmasına izin vermedik. Türkiye bu oyunları bozacak güçte. 15 Temmuz bize her türlü oyunu nasıl bozacağımızı gösterdi. Oğlum Mehmet ile en son annesi telefonda konuştu. Darbe girişimi günü dışarı çıkacağını söylemiş, sonra da dışarı çıkmış. Gözü kara bir çocuktu. Askerliğini de Çanakkale'de yaptı. Askerde sürekli Çanakkale şehitlerini anlatırdı, 'Ben şehitlere aşığım' derdi. Vatan sağ olsun. Mekanları cennet olsun tüm şehitlerimizin."

Kaynak: AA