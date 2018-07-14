15 Temmuz şehidinin annesinden duygulandıran mesaj

15 Temmuz kahramanı 26 yaşındaki Niyazi Ergüven, o karanlık gecede görevinin başındaydı. Ancak, hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit oldu. Şehit polisin anne ve babası TRT Haber'e konuştu.

15 Temmuz kahramanı Niyazi Ergüven, Diyarbakır Sur'da teröristlerle girdiği çatışmada gazi olmuştu. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevine başladı.

Ergüven 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit oldu.

Acının 2. yıldönümünde 26 yaşındaki şehit polisin anne ve babası, TRT Haber'e konuştu.

Baba İsmet Ergüven, darbecilerin anarşiste, teröriste atmadıkları bombayı çocukların üzerine attığını söyleyerek, "Bunlar vatan haini, bunlar din kisvesi altında ülkeye zarar vermek için her şeyi yapmış." dedi.

"Evlatsız oluyormuş ama ülkesiz olunmuyormuş"

Anne Saadet Ergüven'in dilinde ise tek bir dua var, "Allah vatansız bırakmasın..."

"Allah bir daha da o hain darbeyi yaşatmasın. Vatanımız olmasa, bayrağımız olmasa, ülkemiz olmasa bizim sığınacak bir yerimiz yok ki. Evlatsız oluyormuş ama ülkesiz olunmuyormuş. Gözümün yaşıyla duruyorum ama ülkesiz de duramazdım."

Şehidin Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki evi, hala ziyaretçi akınına uğruyor.

Kaynak: TRT Haber