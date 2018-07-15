15 Temmuz Şehidi Muhtar Mete Sertbaş anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Mete Sertbaş'ı yakınları, meslektaşları ve sevenleri Türk Telekom binasının önünde tören düzenledi. Şehidin hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktıktan sonra Acıbadem Muhtarlığı'na sloganlar eşliğinde yürüdü.

Anma programına, şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş ve kızı Selin Sertbaş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek , İstanbul Muhtarlar Federasyonu Teşkilat Başkanı Dursun Ali Yıldız, Üsküdar Muhtarlar Dernek Başkanı Kenan Birinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, bu anma töreninin çok anlamlı olduğunu aktararak, şehidin zaman zaman evini ziyaret ettiğini söyledi.

Demiryürek, şehitlere çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arkada bıraktıkları hiçbir şeyin hesabını yapmadan vatan, millet, devlet için ayağa kalkıp sokağa çıkan insanların yüzü suyu hürmetine bugün bizim bu bayrağın altında gölgelenebilmemiz. Allah onlardan razı olsun. Bize, bu memlekete saldırılar bitmeyecek. O yüzden bizim bu memlekete, bayrağa, devlete sevdalı nesiller yetiştirme mecburiyetimiz var. Bizim bu topraklarda ayakta kalma zaruretimiz aynı zamanda bu. İnşallah bizden sonraki nesiller de bu hassasiyeti göstererek bu topraklara sahip çıkacaklar."

Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş ise vatan için katlanılan ölüm kadar onurlu ve şerefli bir ölümün olmadığını ifade etti.

Eşinin büyük bir vatansever olduğunu anlatan Sertbaş, "O gece şehadet mertebesine ulaşan 251 vatansever şehitten birinin eşi olarak gururların en büyüğünü yaşıyorum. Millet olarak hiçbir görüş ayırt etmeden darbelere karşı dimdik durarak demokrasi mücadelesi vermenin önemini vurgulamak istiyorum. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Konuşmaların ardından şehit muhtar Sertbaş'ın masasına karanfiller bırakıldı ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA