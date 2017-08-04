15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden duygulandıran program

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, şehit oğullarının adını taşıyan ve şehit polisin görev yaptığı polis merkezinde dualar okuttu, polislere yemek verdi.

Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi bahçesinde şehidin babası Nihat Eker ve annesi Güzel Eker, polis merkezinde görevli tüm polislere ve ailelerine yemek verdi. Yemekte şehitler için Yasin-i Şerif okundu. Hatim olunan Kur'an-ı Kerim'in duası yapıldı.

Şehit ailesinin polisler için düzenlediği yemek davetine, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, polis merkezindeki tüm ekipler ve eşleri, şehit ailesinin yakınları katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından polis merkezindeki tüm ekipler, şehit Eker'in anne ve babasının sıraya geçerek ellerini öptü.

Şehidin babası Eker, tüm polislerin duacısı olduğunu belirterek, oğlu için yazdığı şiir okudu. Bu sırada polislerin duygulandığı gözlendi.