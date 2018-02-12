15 Temmuz Platformu Başkanı Kır: 15 Temmuz'da 'Direniş ve Diriliş' destanı yazıldı

15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır, "Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden PKK, PYD, YPG ve KCK gibi terör örgütlerinin ABD tarafından eğitilmesi, ellerine binlerce tır silah ve mühimmat tutuşturulması, 15 Temmuz darbe kalkışması başarısızlığının rövanşını alma gayretinden başka bir şey değildir." dedi.

Kır ve 15 Temmuz Platformu üyesi STK'lar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin devam eden çatı davası ile Akıncı Üssü'nde yaşanan olaylara ilişkin davaları izlemek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

Duruşmaya katılmadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Kır, nesiller değişse de 15 Temmuz darbe girişimini unutturmayacaklarını belirtti.

Halkın 15 Temmuz darbe girişiminde basiretli ve dirayetli duruşu ile canlarını ortaya koyduğunu, cesaretli duruşla tankların önüne yattığını, uçakların kalkmasını engelleyip helikopterlerden atılan mermilere göğüslerini siper ettiklerini hatırlatan Kır, 249 şehit ve 2 binden fazla gazi verilerek "Direniş ve Diriliş" destanı yazıldığını söyledi.

"Zeytin Dalı Harekatı" kararının arkasındayız"

15 Temmuz darbe girişiminin küresel bir kalkışma olduğunu ifade eden Kır, "Bugün Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden PKK, PYD, YPG ve KCK gibi terör örgütlerinin ABD tarafından eğitilmesi, ellerine binlerce tır silah ve mühimmat tutuşturulması, 15 Temmuz darbe kalkışması başarısızlığının rövanşını alma gayretinden başka bir şey değildir." değerlendirmesini yaptı.

Kır, Ankara 15 Temmuz Platformu üyesi STK'ların, hükümetin ve devletin aldığı "Zeytin Dalı Harekatı" kararının arkasında olduklarını belirterek, "Afrin bölgesinde kahraman ordumuz tarafından başarıyla sürdürülen operasyonunda yanında olduğumuzu açıkça kamuoyuna deklare ediyoruz." diye konuştu.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ise 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin ve milletin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı en önemli "ihanet" girişimlerinden biri olduğunu söyledi. Yalçın, "FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz'daki terörist darbe girişimi ihanetin zirvesi, Akıncı üssü ise FETÖ mankurtlarının 15 Temmuz için seçtikleri ihanetin merkezidir. Onun için bu dava son derece kıymetli. Bunu takip etmek gerekiyor. Darbeyi bertaraf etmek için meydanları, caddeleri dolduran milletimiz, darbecilerin yargılandığı ve kirli faillerinin karşılıklarını alacağı davaları takip etmek için mahkeme salonlarını dolduruyor ve doldurmaya devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA