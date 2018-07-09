15 Temmuz manşetleri kitap haline getirildi

Balıkesir'de yerel gazetelerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası attığı manşetleri, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) kitaba dönüştürdü.

Kalkışma gecesi ve demokrasi nöbetlerinden fotoğraflar var

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yılı için hazırlanan "15 Temmuz Balıkesir Manşetler" kitabında, Balıkesir ve ilçelerinde yayınlanan 44 yerel gazetenin, 16, 17 ve 18 Temmuz 2016 tarihli manşetleri ile kalkışma gecesi ve demokrasi nöbetlerinden fotoğraf kareleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balıkesir ziyareti sırasında takdim edilen kitapta, Erdoğan'ın, "Allah bu aziz milletimize, başka darbeler, 15 Temmuzlar yaşatmasın..." temennisiyle imzası bulunuyor.

Balıkesir Basın Müzesi'nde sergilenecek

Danışmanlığını Tahsin Şahin, Doğan Alparslan ve Hilmi Duyar'ın yaptığı, kapağında ise Kayhan Sakallı imzası taşıyan eser, Balıkesir Basın Müzesi'nde sergilenecek.

"Demokrasiye sahip çıkan gazete ve gazeteciler unutulmasın istiyoruz"

BGC Başkanı Ramazan Demir, kalkışmanın bastırılmasında kullanılan en etkili silahın gazeteciler olduğunu söyledi.

Ramazan Demir, gazetecilerin o gece işini doğru şekilde yaptığını belirtti.

"Türk basınının, kötü sicilini silerek demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kanıtladığı 15 Temmuz gecesinin ertesiyle 1. yılında yayımlanan Balıkesir gazetelerinin manşetlerini bir eserde toplamayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev kabul ettik. Objektifleriyle, kalemleriyle o geceyi aydınlatan, tek yürek, tek sese dönüşen manşetleriyle demokrasiye sahip çıkan gazete ve gazetecileri unutulmasın istiyoruz."

Kaynak: AA