15 Temmuz kahramanları oylarını kullandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan 70 yaşındaki Zorova, anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan 70 yaşındaki Mustafa Zorova anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

Zorova, Sağlık Bakanlığının Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağılı Kazan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oy kullanması için evinden alındı.

Ambulansla Kazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilen Zorova, burada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazanlı 15 Temmuz gazileri tarafından karşılandı.

Tedavisi 9 aydır devam ediyor

Gazi Zorova, bin 22 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisinin 9 aydır devam ettiğini, 16 defa ameliyat olduğunu, iki ameliyat daha yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Zorova, sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine bırakıldı.

Belediye Başkanı Ertürk de şehit aileleri ve gazilerle oylarını kullandıklarını söyledi.

15 Temmuz'un simge ismi Doğan oyunu kullandı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanında tankların altına yatarak simge haline gelen Metin Doğan, oyunu kullandı.

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanında tankların altına yatarak 15 Temmuz’un simgeleri arasına giren Metin Doğan, Fatih’teki Semiha Ayverdi Anadolu lisesinde oyunu kullandı.

Oyunu memleket için kullandığını belirten 15 Temmuz Gazisi Doğan, “Bu referandum AK Parti ile ana muhalefet arasındaki bir savaşın referandumu değildi. Ya da Recep Tayyip Erdoğan’ı sevenlerle sevmeyenler ile sevmeyenler arasında yapılan bir referandum da değildi. Türkiye’yi bir vücut olarak düşünün, bizler de bu vücudun içerisinde yaşıyoruz. Bu vücudu oluşturan organlar var, dokular var. Ve bu organlar ve dokuları oluşturan birer hücreleriz biz. Farklı organ ve dokulara da sahip olmuş olsak da hepimiz aynı vücudun içerisinde yaşıyoruz. Bu vücut ise artık hastalanmıştı, yorgun düşmüştü ve sağlam olması için bir reçete yazılması gerekiyor. Ve bu yazılan reçeteye de baktığımızda mantığa, zekaya ve vicdana aykırı herhangi bir şey görmedim ve oyumu da daha güçlü bir Türkiye olması için o doğrultuda kullandım” şeklinde konuştu.