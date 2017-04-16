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15 Temmuz kahramanı Zorova oy kullandı

15 Temmuz gazisi Zorova oy kullandı FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan 70 yaşındaki Zorova, anayasa değişikliği halk oylaması için oy kulla

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15 Temmuz kahramanı Zorova oy kullandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan 70 yaşındaki Mustafa Zorova anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

Zorova, Sağlık Bakanlığının Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağılı Kazan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oy kullanması için evinden alındı.

Ambulansla Kazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilen Zorova, burada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazanlı 15 Temmuz gazileri tarafından karşılandı.

Tedavisi 9 aydır devam ediyor

Gazi Zorova, bin 22 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisinin 9 aydır devam ettiğini, 16 defa ameliyat olduğunu, iki ameliyat daha yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Zorova, sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine bırakıldı.

Belediye Başkanı Ertürk de şehit aileleri ve gazilerle oylarını kullandıklarını söyledi.

Etiketler: mustafa zorova, halkoylaması, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, anayasa değişikliği
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