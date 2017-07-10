Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi olan Prof. Dr. İlhan Varank,15 Temmuz Gecesi darbe girişimine tereddütsüz karşı koyanlardan biriydi.
Irak Başbakanı İbadi Musul'da zaferi ilan etti
15 Temmuz kahraman şehidi İlhan Varank
15 Temmuz anma programı belli oldu
Ergenekon davasının savcı ve hakimleri için istenen cezalar belli oldu
TRT’nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren oldu
İki üniversiteye FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihi açıklandı
İşte cildi genç tutmanın sırları
Trump'tan suçlama: Gizli belgeleri medyaya sızdırdı