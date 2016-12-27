15 Temmuz İstiklal Tüneli ile ulaşım daha hızlı

Açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün yapılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, sürücülerden yoğun ilgi görüyor.

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tünel için 2012'de vurulan ilk kazmanın ardından çalışanlar, yer altında yüzlerce metre yol katederek, bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getirdi.

Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanacak.

Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Tünelin ekonomiye katkısının 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Trafiğe açık en uzun tünel

Tünelin açılmasıyla 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi de 7 dakikaya düşüyor. Uzunluk bakımından projesi hazırlananlar arasında 3'üncü sırada bulunan tünel, trafiğe açık olanlar arasında ise ilk sırada yer alıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla dün açılışı gerçekleştirilen tünel, ilk gününde sürücüler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sıfırın altında 3,5 derece olan hava sıcaklığı, tünel içinde ise 6,5 dereceye kadar yükseliyor. Tünel, yasal sınır olan 70 kilometre hızla yaklaşık 7 dakikada geçilebiliyor.

"Tünelin açılışı işleri kolaylaştırdı"

Kamyon sürücüsü Tugay Fidan, Çorum'un Osmancık ilçesinden Kastamonu'ya yük götürdüğünü belirtti.

Daha önce farklı bir güzergah kullandıklarını dile getiren Fidan, "Ilgaz Dağı'nı aşmak zor diye Tosya üzerinden Kastamonu'ya gidiyorduk ama o yol çok kötüydü. Tünelin açılmasıyla güzergahımızı bu tarafa aldık." dedi.

Tünelin işlerini çok kolaylaştırdığını vurgulayan Tugay Fidan, "Ilgaz Dağı'nı geçmek hem kamyoncular hem de diğer sürücüler için çok zordu. Bu tünel sayesinde zincir takmadan ve hiç zorlanmadan Ilgaz'ı aşıyoruz. Başta kamyoncular olmak üzere herkes için çok iyi oldu. Devletimize bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Ilgaz'ı şimdi çok kolay aşacağız"

Ali Dursun Ortagüçlü ise tüneli görmek için geldiğini anlatarak, dün açılışın ardından tünelden geçemediği için bugün tünelden geçip nasıl olduğunu görmek istediğini kaydetti.

Mobilyacılık yaptığını bildiren Ortagüçlü, "Kastamonu'da orman ürünleri olduğu için devamlı Çankırı'dan Kastamonu'ya malzeme almak için gidip geliyorduk. Ilgaz bize geçit vermiyordu, araçlarımız kayıyordu. Bazen kalıyor, bazen zincir takarak ancak çıkıyorduk. Saatlerce dağı aşmak için çalışıyorduk. Şimdi kolayca aşacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 130 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Eskiden 40-45 dakikada Ilgaz'ı aşıyorduk şimdi en fazla 8 dakikada geçebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'dan Ankara'ya giden İbrahim Çınar da özellikle Kastamonuluların tünelin açılmasını adeta dört gözle beklediğine dikkati çekti.