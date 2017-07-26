'15 Temmuz gecesi biz ölümü öldürdük'

Düzce'de, 15 Temmuz Diriliş Derneği tarafından düzenlenen "Direnişten Dirilişe 15 Temmuz Destanı" konferansı gerçekleştirildi.

Haşim Aydın Ortaokulu'nda düzenlenen konferansa Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ile darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen 28 yaşındaki Fatih Satır'ın babası Turan Satır ve vatandaşlar katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan 15 Temmuz Gazileri Safiye Bayat ve Can Cumurcu, o gece yaşadıklarını katılımcılara anlattı.

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan Safiye Bayat, büyük zorluklar karşısında imanla dik durduklarını, şehitlerin kendilerine seslerini bıraktığını, şehitlerin kendileriyle olduğunu anlattı.

Bayat, "İnanıyoruz ki onlar diridirler, sesleri biziz. En yakın tanık olarak, hep birlikte çok hain bir geceye uyandık. Biz ölümü öldürdük o gece. İşte biz Türkiye vatandaşları, inananlar, o gece ne yapılacağını, nereye gidileceğini Allah'ın izniyle biliyorduk. Vatan deyince, bizim kanımız durur, iliklerimiz kurur. Kalbimizi tekrar canlandırmak ve heyecanlandırmak için cihada koşmak gerekir. Elimizden geldiğince, yüreğimiz el verdiğince inandığımız yolda, Allah rızasını gözeterek yaptık tüm bu yapılanları." diye konuştu.

15 Temmuz'u her fırsatta anlatacaklarını vurgulayan Bayat, "Amacımızın ne olduğunu anlatacağız. Burası, herkese açık topraklar. Gelip yiyebilirsiniz, içebilirsiniz ama sahip olamazsınız, sahip olmak isteyemezsiniz, bunu Çanakkale'de de 15 Temmuz'da da gösterdik." dedi.

Darbeye karşı durulan bir diğer adres olan Çengelköy Mahallesi'nin muhtarı ve 15 Temmuz gazisi Can Cumurcu ise 15 Temmuz'u unutturmamak için il il, ilçe ilçe gezdiklerini söyledi.