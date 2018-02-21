15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz ameliyat oldu

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin kurşunlarıyla yaralanan ve bugüne kadar 46 ameliyat geçiren 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, 47'inci defa ameliyat oldu.

Bağcılar'da bulunan Medipol Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül tarafından yapılan ameliyatta, Gündüz'ün sağ bacağının dizden altı kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi evine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bacağı kesilecek' dediği gazi konuştu

Yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından gazi Gündüz'e protez bacak takılacak.

Gündüz'ü ameliyat eden Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Sabri Gündüz'ün 15 Temmuz gecesinde kötü bir şekilde yaralandığını hatırlattı.

Tedavisinin ilk olarak o gece devlet hastanesinde başladığını ve 40 gün sürdüğünü belirten Bülbül, ''Daha sonra tedavisine kendi evine yakın bir yerde devam edildi.'' dedi.

Bülbül, Gündüz'ün 46 ameliyat geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bacağında hem kırık hem de atardamar yaralanması olmuş. Onlar toparlanmış ama 19-20 ay sonra geldiğimiz noktada ayağında Osteomiyelit dediğimiz enfeksiyon, iyileşmeyen bir sinir kesesi ve bütün kasların parçalanmasından kaynaklanan, kasların yerine geçen fibrozis dediğimiz kasa benzer dokular oluşmuş. Ama ayak bileğinde dizde hareket yok ve devamlı akıntı olan bir bacak haline gelmiş. Ameliyatı iyi geçti. Şu anda oradaki ölü kas dokularını, sinir dokularını vücuttan ayırdık. Yaranın kapanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra ödemi azalınca, proteze uygun bir hale geldikten sonra proteze güzel bir şekilde devam edeceğiz.''

Gazi Gündüz'ün moralinin çok iyi olduğunu ifade eden Bülbül, şunları söyledi:

''Sabri'den ameliyat sonrası çok şey öğrendik. Ameliyatta vatan sevgisinin ne olduğunu ondan öğrendik. Bu şekilde onunla tanışmak istemezdim. Çok düzgün bir insan. Çok şey öğreten bir insan oldu bana. İnşallah güzel olacak. Ameliyata girerken en ufak bir pişmanlık duymadan, hepimiz üzgün halde girerken, o gayet düzgün bir şekilde ameliyata girdi. Sabri beyle konuştuk Cumhurbaşkanımız kendisini aramış. Cumhurbaşkanımız zaten çok ilgileniyor hep devamlı bilgi alıyor, bizden de bilgi alıyor. Ameliyat öncesinde de kendisini bilgilendirdik.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etmiş, AK Parti Ankara il kongresindeki konuşmasında da Gazi Gündüz'den bahsederek, ''Bir gazimizin evine gittim. Bu gazimiz, 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla, alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve çok da cefakar bir eşi var. 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Salı günü, ayağını dizden alta kesecekler. Düşündüm, düşündüm, düşündüm, dediler ki artık başka çaremiz yok. Şimdi, 2 Sabri tanıdım ben. Birisi bu Sabri ayağı kesiliyor, diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. İnşallah ilahiyattan da bilişim, yazılım tahsili olurmuş görecekler. Şimdi de bu Sabri en sonunda, 'reisim kararı verdim, salı günü 47. operasyona gireceğiz, ayağımızı kestireceğiz' dedi. Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri kalkıyor diyor ki, gençlik şöyle, gençlik böyle." demişti.