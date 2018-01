15 Temmuz gazilerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, derneğin üyeleri Mustafa Atlı ve Metin Kabak ile yine dernek üyesi olan Halil Algan'ın evinde bir araya geldi.

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren gaziler, harekatın başarı ile sonuçlanması ve Mehmetçikler için dua etti.

İstanbul'da çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurulan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Gazi Algan, 15 Temmuz'da haberlerde darbe girişimini duyunca herkes gibi sokaklara çıktıklarını anımsatarak, burada yaralandığını söyledi.

"Seve seve ölürüz bu vatan için"

Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Algan, şöyle dedi:

"Şükürler olsun, askerimiz orada. Askerimiz şu anda bizlere muhtaç değil. Muhtaç olursa halkımız her zaman askerinin ve polisimizin yanındadır. Bizler de seve seve ölürüz bu vatan için. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı, askerimizi. Devletimiz, askerimiz şu anda ne gerekiyorsa onu yapıyor. Çok iyi ve çok doğru yapıyor. Bunun karşısında olanlar işe yaramayan insanlardır. Benim gözümde onlar vatanını seven insanlar değil. Biz her zaman askerimizin yanındayız. Biz askerimiz, vatanımız için ölürüz. Yüce Rabbim onları korusun, her zaman onların yanındayız."

"Beni de alsalar bir an bile düşünmeden giderim"

Gazi Atlı da 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşte yaralandığını ve hastanede bir süre tedavi gördüğünü, gaziler olarak harekatı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Atlı, şöyle devam etti:

"Askerimizin, devletimizin yanındayız. İnşallah yüzümüzün akıyla geri dönmesini nasip etsin. Gerekiyorsa biz de gideriz. Bilsem beni de alacaklar oraya götürecekler bir an bile düşünmeden giderim. Allah askerimize zeval vermesin. Allah'ın izniyle girdikleri gibi çıkacaklar. Bütün askerlerimizi seviyoruz. Sevdiklerine ailelerine kavuştursun. Allah onları muzaffer kılsın."

"Askerimiz için canımızı gözümüzü kırpmadan verebiliriz"

Gazi Kabak da 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane'de bacağından vurularak yaralandığını belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan razı olsun. Onların sayesinde ülkemizi kurtardık." dedi.

Afrin bölgesinde başlatılan operasyonu gönülden desteklediklerini ve oradaki askerler için her zaman dua ettiklerini aktaran Kabak, gönüllerinin askerlerle birlikte olduğunu dile getirdi.

Kabak, "İnşallah hepsi sağ salim gelecekler. 15 Temmuz'daki hainler asker değildi. Onlar asker kılığına girmiş teröristlerdi. Biz askerimiz için canımızı gözümüzü kırpmadan verebiliriz. Bu operasyona destek vermeyenler zaten bizden değildir." şeklinde konuştu.

