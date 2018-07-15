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15 Temmuz gazilerinden hastane ziyareti

Çengelköy gazileri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastaneyi ziyaret etti.

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15 Temmuz gazilerinden hastane ziyareti

15 Temmuz'da kaldırıldıkları hastanenin acil servisi önünde toplanan gaziler, gazi aileleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerini izleyip o geceyi hatırladı.

Ziyarete katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hastane çalışanlarına 15 Temmuz gecesindeki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Türkmen, 15 Temmuz gecesi herkesin kendisine yakışanı yaptığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri izlediğimiz zaman içimizin burkulmaması mümkün değil. Hastane personeli, o gece canla başla 'yaralıları nasıl hayata döndürürüz' telaşı içinde çalıştırlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu anlayış gelecekte tarih kitaplarına konu olacaktır" dedi.

Türkmen, o gece cephe önünde ve cephe gerisinde mücadele verenlerin çabalarının bu dünyada ve ahirette karşılıksız kalmayacağını söyledi.

"Bu millet selası, ezanı, bayrağıyla kıyamete kadar baki kalacak"

Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erilli de, hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane personelinin o gece canla başla mücadele ettiğini anlatan Erilli, "Çalışanlarımız, 15 Temmuz gecesi her gelen yaralı ile yaralandılar, her gelen şehit ile şehit oldular. Allah bu millete böyle acılı günler yaşatmasın. Rabbim, içimizdeki satılmışlar yüzünden bizleri mahcup etmesin. Bu millet selası ile ezanı ile bayrağı ile kıyamete kadar baki kalacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, hastane personeline çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, çengelköy, 15 temmuz, gazi, hastane
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