15 Temmuz gazileri piknikte buluştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gazi olanlar ve yakınları, piknikte bir araya geldi.

15 Temmuz Derneği tarafından Şile'deki Karakiraz köyündeki mesire alanında gaziler ve yakınları için piknik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, geçen hafta Ankara'da da piknik düzenlediklerini söyledi.

Şebik, halkın darbe girişimi sırasında verdiği mücadelenin bir kahramanlık örneği olduğunu vurgulayarak, "Onların jetleri belki ses duvarını aştı ancak şehitlerimizin ve gazilerimizin cesareti de korku duvarını aştı." dedi.

Darbe girişimini hafızalarda canlı tutmak istediklerini belirten Şebik, "Yarın Silivri'de çatı dava görülecek. Bu davalar sadece gazilerimizin katılacağı davalar değil. Onlar zaten o gece destanın yazılmasına vesile olan yegane kahramanlar. Biz ST'ları, vekillerimizi de bu davalarda görmek istiyoruz." diye konuştu.

"Belki bir Mehmet gitti ama binlerce Mehmet gelecek"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi şehit olan ve tankın bacaklarını ezmesi sonucu bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu da pikniğe çocuklarıyla katıldı.

Şefkatlioğlu, darbe girişimini öğrendiğinde aklına Suriye'nin geldiğini söyledi.

Eşinin kendisini evde kalması yönünde uyardığını dile getiren Şefkatlioğlu, "O gece eşime, 'Ülke elden gidiyor, ben dışarı çıkacağım.' dedim. Zaten ben bunu demeye kalmadan sayın Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet etti." ifadelerini kullandı.

Şefkatlioğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarından bahsederek, şunları kaydetti:

"O gece bütün arkadaşlarımı arayıp, 'Çıkın dışarı, ülke elden gidiyor.' dedim. Esenler'deki atış alanına doğru yürüyorduk. O sırada bize havalimanına gitmemizi söylediler. Yollarda insan trafiği vardı. Eşimle 10-15 dakika kadar yürüdükten sonra ateş açıldığını duyduk. Eşim, 'Bariyerlerden atlayalım.' dedi. Ben de kilomdan ötürü atlayamayacağımı söyledim. Daha sonra eşim atlayacağı sırada tank üstümüzden geçti. Ben eşimi göremedim..."

Kendisinin yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü anlatan Şekatlioğlu, "1,5 ay yoğun bakımda yattım. Bir bacağımı kaybettim, diğerine 3 platin takıldı. Bana 1,5 ay boyunca eşimin öldüğü söylenmedi. Belki bir Mehmet gitti, belki Vahide’nin bir bacağı gitti ama binlerce Mehmet gelecek. " diye konuştu.

Etkinlikte, darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Çocukların kendilerine ayrılan özel bölümde dart, langırt gibi oyunlar oynayarak ve ata binerek keyifli vakit geçirdiği etkinlikte, yetişkinler de atış poligonunda hünerlerini sergiledi.

15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gazi olan Ünsal Pektemir ise yanında getirdiği sazıyla müzik dinletisi sundu.

Etkinliğe, Şile Kaymakamı Salih Yüce, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ile "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncuları Celal Al ve Melih Özdoğan da katıldı.