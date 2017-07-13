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15 Temmuz etkinlikleri yurt genelinde sürüyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler yurt genelinde sürüyor.

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15 Temmuz etkinlikleri yurt genelinde sürüyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler yurt genelinde sürüyor.

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent meydanında etkinlik düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünde akşam ellerinde bayraklarla toplanan kalabalık yürüyüşe geçti.

Mehteran Takımı'nın eşlik ettiği gruptakiler İsmetpaşa Caddesi'ni takip ederek 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı.

Uşak Belediyesi Mehteran Takımı gösterilerini sunduğu programda, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şehitler için dualar edildi.

Rabia Meydanı'nda demokrasi nöbeti

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "demokrasi nöbeti" programı düzenlendi.

Rabia Meydanı'ndaki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, daha sonra şehitler için okunan hatimlerin duası edildi, sela okundu. 

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 15 temmuz etkinlikleri, Demokrasi Nöbeti, rabia meydanı
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