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15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümünde, saldırı düzenlenen tüm noktalarda anma yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da etkinliklere katılacak.

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15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde etkinlik programı kapsamında şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtını ziyaret edecek.

Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.

Kaynak: AA

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