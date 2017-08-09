15 Temmuz Derneğinden Akaydın'a suç duyurusu

Antalya Adliyesi önünde bir araya gelen dernek üyeleri ve 15 Temmuz gazileri, ellerinde "FETÖ'ye değil şehidine sahip çık, hainlere değil kahramanlara el uzat, teröre değil millete hizmet" yazılı dövizler taşıdı.

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akaydın hakkında, "O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum." ifadeleri dolayısıyla suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Ülkeyi parçalama gayesinde olan dış güçlerin FETÖ/PDY terör örgütünü kullanıp 15 Temmuz tarihinde hain bir kalkışma yaptığını hatırlatan Kılınç, bu ihanet kalkışmasının milletin evlatlarınca bertaraf edildiğini ve bayrağın göklerden indirilmesinin engellendiğini kaydetti.

Kılınç, Antalya CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 3 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasındaki, "250 şehidin katilinin devlet olduğu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin tiyatrodan ibaret olduğu" şeklindeki sözlerinin, şehitleri ve ailelerini küçük düşürmeye yönelik hareket niteliği taşıdığını dile getirdi.

Akaydın'ın, devleti ve organlarını aşağılayıcı mahiyette açıklamalarda bulunduğunu ve terör örgütünü, eylemlerini över nitelikte sözler sarf ettiğini belirten Kılınç, "Adı geçen vekilin bu tür iddia ve suçlamalarda bulunması aslında FETÖ/PDY'ye destek mahiyetinde olup, hainlerin umutlarını bitirmemek ve arkalarında olduklarını hissettirmek amaçlı olduğu anlaşıldığından, bu tür söylemlerde bulunacaklara emsal olması bakımından adı geçen şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Açıklamalardan sonra dernek üyeleri Akaydın hakkında suç duyurusunda bulundu.