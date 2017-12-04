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15 Temmuz darbe girişiminin faturası çıkarılıyor

Darbe girişiminin Türkiye'ye faturasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Zararın karşılanması için darbecilerden tazminat istenecek.

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15 Temmuz darbe girişiminin faturası çıkarılıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeye verdiği ekonomik zarar ve imaj kaybı faturaya dökülecek.

Devlet zararın karşılanması için darbecilerden tazminat istemeye hazırlanıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Başbakanlığın talimatıyla 14 bakanlığa ve bağlı kamu kurumlarına gönderdiği yazıda tüm zararın yılbaşına kadar hesaplanması istendi.

Böylece hem darbecilerin kullandığı hem de darbecilere karşı koymak için kullanılan mühimmat hesaplanacak.

Kişilere ait özel araç, yapı ve tehçizatın maddi değeri belirlenecek. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olanların tedavi masrafları, yakınlarına ödenen tazminat ve bağlanan maaşlar da belirlenecek maliyetler arasında.

Ekonomik kayıpların yanında darbe girişiminin ülkeye uğrattığı imaj kaybı da faturaya eklenecek.

Devlet tüm bu zararların karşılanması için darbecilerden tazminat isteyecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fetö, 15 temmuz, darbe girişimi, PDY
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