15 Temmuz 'Bir Hilal Uğruna'

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde yaşananları şehit yakınları ve gazilerimiz anlattı. İşte o geceyi yaşayanların anlatımıyla 15 Temmuz...
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