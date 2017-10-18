15 Temmuz Aksaz Üssü davasında müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Aksaz Deniz Üs Komutanlığı davasında karar çıktı.

Eski üs komutanı Namık Alper ile eski Garnizon Komutanı Aytunç Kan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların son sözleri soruldu. Daha sonra mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından karar açıklandı.

Sanıklar, Aksaz Deniz Üs eski Komutanı Namık Alper ile eski Garnizon Komutanı Aytunç Kan,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etme ile Anayasayı ihlal suçlarından, Türk Ceza Kanunu'nun 309/1. maddesi gereğince müebbet hapis cezasına çarptırıldı.