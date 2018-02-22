15 Temmuz AKOM davasında karar: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılandığı davada, 5 sanığa "anayasayı ihlal'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve ''mala zarar vermek" ve "kasten yaralamak" suçlarından 41'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar son savunmalarını yaparak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 15 Temmuz'dan önce Harp Akademileri Komutanlığı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay, Yüzbaşı Hakan Özhan, Yüzbaşı Ramazan Derviş, öğrenci Yüzbaşı Levent Aksoy ve öğrenci Yüzbaşı Mehmet Fatih Güven'i "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "mala zarar vermek" ve 6 müdahile karşı "kasten yaralama" suçlarından 41'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yargılama aşamasında pişmanlık gösterir bir beyanda bulunmadıkları vurgulanan sanıklar hakkında verilen cezalarda herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanık Ramazan Sezer’in iki kişiye karşı “silahla tehdit” suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Sanıklar Emin Karaca, Hasan Hüseyin Sağlam, Haydar İpeker, İsa Uysal, İsmail Erol, Muhammed Fıstıkçı, Mükerrem Karataş ve Ömer Faruk Çimen hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan "İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz" maddesi kapsamında ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştıran mahkeme heyeti, bu sanıkların üzerilerine atılı diğer tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cevdet Deniz, Halil Güler ve Serdar Pattanoğlu'nun ise tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Heyet, sanık Ramazan Derviş'e tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne yakını tarafından getirilen ve arka sayfasında el yazısıyla, "Silahın seri nosu (ezer+foto), Madurkar Komisyonu, Silivri 3. Noter, Atatürk sevgisi, İlkokul 8. Sınıfta Anadolu Fen Dersanesi'ne 3 ay gitti, çalışarak markette çok önemli mevkilerde çalışmadı. Kindle+tabanca AKOM'da kaldı. Avrupa İnsan Hakları Yüce Adalet Divanı'na dilekçe, neden askeri lise, ailem beni okutmayacaktı, zaten hem çalıştım hem okudum. En rütbesiz yüzbaşı bendim, emrime asker verilmedi, erlere ateş açmayın diye tembihledim, askerlerin sorgularına ulaşabiliyor muyuz?" şeklinde yazılar bulunan "Reader of KPDS" isimli kitabın da dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti.

Kaynak: AA