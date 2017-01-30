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Buradasınız : » » 15 tatilin tadını Uludağ'da çıkarıyorlar

15 tatilin tadını Uludağ'da çıkarıyorlar

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu olduğu gibi hafta içi de günübirlikçilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

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15 tatilin tadını Uludağda çıkarıyorlar

Alınan bilgiye göre, sömestr tatiliyle başlayan tatilci yoğunluğuna günübirlikçilerin de eşlik ettiği Uludağ'da, hafta içi teleferikle ortalama 3 bin kişi, karayoluyla ise ortalama 2 bin günübirlikçi ''oteller bölgesi''ni ziyaret ediyor.

Günübirlikçi tatilciler, kayak kayarken bazıları ise bol bol fotoğraf çekiyor, kar topu oynuyor. Sarıalan bölgesinde kalınlığı 3 metreyi geçen kar nedeniyle beyaza bürünen araçlar da ilgi çekiyor.

Uludağ'a kar ve orman manzarasını görmek, güzel vakit geçirmek için günübirlik geldiğini ifade eden Serpil Soy, ''Ben ve arkadaşlarım haftada mutlaka bir gün buraya geliyoruz. Amacımız kayak kaymak değil sadece bol fotoğraf çekip, buradaki temiz havayı solumak.'' dedi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, " oteller bölgesinde" hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10 derece, kar kalınlığının da 2 metre 5 santimetre olduğunu bildirdi. 

Etiketler: Uludağ, tatilciler
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