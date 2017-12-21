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Buradasınız : » » 15 metrekarelik atölyede 60 yıldır oyuncak yapıyor

15 metrekarelik atölyede 60 yıldır oyuncak yapıyor

10 yaşındayken ilkokul öğretmeninin teşvikiyle oyuncak yapımına başlayan Haşim Usta, o günden bu yana Osmanlı döneminin oyuncaklarını üretiyor.

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10 yaşındayken ilkokul öğretmeninin teşvikiyle oyuncak üretmeye başlayan Haşim Usta, Antalya’da 15 metrekarelik bir atölyede, Osmanlı döneminin oyuncaklarını üretiyor.

"Çocuğun zengini fakiri olmaz diyen" Haşim Süzme, oyuncakları satmak yerine hediye etmeyi tercih ediyor. 60 yıldır vazgeçemediği mesleğini, Antalya'daki küçük dükkanında büyük özveriyle sürdürüyor.

Para kazanmak gibi bir düşüncesi olmayan Haşim Usta; malzeme masraflarını, dükkan kirasını ve faturalarını emekli maaşından karşılıyor.

Çeşit çeşit oyuncak yapabilen Haşim Usta'nın asıl ilgi alanı, Osmanlı dönemi oyuncakları.

Oyuncakların tamamını ahşaptan, renklendirmeleri ise doğal boya ile yapılıyor.

Haşim Süzme, engelli ve yoksul çocukları atölyeden hiçbir zaman eli boş göndermiyor.

Gönüllü olarak farklı okullarda atölye çalışmalarına katılıyor ve çocuklara uçurtma yapmayı öğretiyor.
 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: oyuncak, antalya
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