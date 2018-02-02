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Buradasınız : » » 15 kişilik minibüse 59 kaçak göçmen sığdıran sürücü tutuklandı

15 kişilik minibüse 59 kaçak göçmen sığdıran sürücü tutuklandı

Erzincan'da 15 kişi kapasiteli minibüsle 59 kaçağı taşırken yakalanan sürücü, "terör propagandası" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

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15 kişilik minibüse 59 kaçak göçmen sığdıran sürücü tutuklandı

Erzincan-Erzurum karayolu Meralar mevkisinde 3 gün önce göçmen kaçakçılığı yaparken jandarma ekiplerince yakalanan sürücü Mehmet Rahim Y'nin bağlantı kurduğu kişiler ve kullandığı sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

Sosyal medya hesaplarında PKK övgüsü

Kaçakçılık suçundan arama kaydı bulunan Mehmet R. Y'nin sosyal medya hesabında yapılan incelemede, terör örgütü PKK'yı övücü birçok yazı ve fotoğraf paylaşımı yaptığı tespit edildi.

Zanlının, terör örgütü PKK üyesi olan kardeşlerinden "Brüsk Azman" kod adlı Ahmet Salih Y'nin 2012'de bir operasyonda öldürüldüğü, Adem Y'nin ise Kuzey Irak'ta halen örgütte bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör propagandası" ve "göçmen kaçakçılığı" yapmak suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: kaçak göçmen, erzincan
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