15 ilde Kocaeli merkezli "ofsayt" operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da, "Örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, 15 ilde 23-28 Mart tarihlerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği "ofsayt" adı verilen operasyonda, yasa dışı bahis sitesi kurup, yönettikleri tespit edilen 67 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 20 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında firari 28 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen, Adana'da bir akaryakıt istasyonu ve bir restoran, İzmir'de 3 ambalaj fabrikası, bir gayrimenkul firması, İstanbul'da bir inşaat şirketi ve bir kıymetli madenler şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'de birer gece kulübü, toplamda yaklaşık 109 milyon 755 bin lira değerinde 64 gayrimenkul (ev, tarla, arsa), 54 motorlu taşıt ve 10 şirkete el konulduğu, şirketlere kayyum atandığı bildirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yaklaşık 5 milyon lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA