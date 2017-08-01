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15 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Tokat merkezli operasyonda gözaltına alınan aralarında 3 teğmen ve 19 astsubayın da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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15 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Tokat merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 3 teğmen, 19 astsubayın da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Ankara, İzmir, Bitlis, Konya, Tekirdağ, Diyarbakır, Kırıkkale, Bursa, Van, Şırnak, Batman, Elazığ, Isparta ve Muş'ta gözaltına alınan aralarında görevde olan 3 teğmen ve 19 astsubayın da bulunduğu 30 şüphelinin Tokat İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Tokat, fetö
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