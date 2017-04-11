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15 ilde FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 12'si tutuklandı.

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15 ilde FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çeşitli rütbelerdeki 24 askerden 12'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 85 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: fetö, Tekirdağ
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